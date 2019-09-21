Очередное нарушение "тишины": СЦКК отчиталась о ситуации на Донбассе

Новости Украины:Украинская СЦКК констатирует очередные нарушения "режима тишины" на Донбассе.

Украинская сторона совместного Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщила об очередном нарушении режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков.

"20 сентября враг осуществил обстрел в районе населенного пункта Новозвановка, применив запрещенные минометы калибра 82 мм (10 мин). Кроме того, сегодня оккупационные войска вели обстрел в районе населенного пункта Водяное, применивши минометы калибра 82 мм", - сообщается на странице Объединенных сил в субботу.

Напомним, в пятницу, 20 сентября, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В сети появилось видео колонны военной техники ВС РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.