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Очередное нарушение "тишины": СЦКК отчиталась о ситуации на Донбассе

Очередное нарушение "тишины": СЦКК отчиталась о ситуации на Донбассе
10:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Украинская СЦКК констатирует очередные нарушения "режима тишины" на Донбассе.

Украинская сторона совместного Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщила об очередном нарушении режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков.

"20 сентября враг осуществил обстрел в районе населенного пункта Новозвановка, применив запрещенные минометы калибра 82 мм (10 мин). Кроме того, сегодня оккупационные войска вели обстрел в районе населенного пункта Водяное, применивши минометы калибра 82 мм", - сообщается на странице Объединенных сил в субботу.

Напомним, в пятницу, 20 сентября, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На Донбассе оккупанты активно атаковали из запрещенных минометов

В сети появилось видео колонны военной техники ВС РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

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Донбасс, Режим «Тишины», СЦКК.
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СЦКК отчиталась о ситуации на Донбассе
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