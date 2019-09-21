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Убийство 16-летней девушки в Киеве: детали расследования

Убийство 16-летней девушки в Киеве: детали расследования
21:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства убийства девушки, которую связал веревкой ее отец.

Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства 16-летней девушки на улице Александра Попова в Оболонском районе Киева.

Как говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции, тело пострадавшей с признаками насильственной смерти обнаружила по месту ее жительства бабушка, которая была официальным опекуном девушки.

”Правоохранителям, которые прибыли на место происшествия, хозяин дома рассказал, что он пришел домой навеселе, а дочери это не понравилось, и между ними возникла ссора. Во время конфликта девушка якобы хотела выйти из дома на улицу, но отец не позволил ей это сделать и связал ее веревкой. Потом он ушел спать, а когда проснулся, то увидел, что дочь лежит без признаков жизни”, - рассказал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

В полиции добавили, что мать бросила семью, а отца несколько лет назад лишили родительских прав.

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Тело пострадавшей направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Подозреваемого в убийстве родственника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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Киев, Нацполиция, Виталий Быков.
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