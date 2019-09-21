Скачать
Суббота, 21.09.2019
Трубу "прослушивают": в ГБР сделали заявление (Фото)
Трубу "прослушивают": в ГБР сделали заявление (Фото)
Климкин: Украину будут воспринимать как источник проблем
Климкин: Украину будут воспринимать как источник проблем
Милан - Интер: онлайн-трансляция матча
Милан - Интер: онлайн-трансляция матча
Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)
Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)

Акт вандализма на Черниговщине: полиция ищет преступников (Видео)

Акт вандализма на Черниговщине: полиция ищет преступников (Видео)
21:46 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Новости Украины:На центральном кладбище Мены вандалы повредили памятники погибшим воинам.

Памятники погибшим на Донбассе украинским военнослужащим были повреждены на центральном кладбище Мены (Черниговская обл.), сообщило местное издание "Сусиды.city".

"В канун Дня города на центральном кладбище Мены неизвестные повредили памятники воинам, погибшим в АТО. Белой краской закрасили лицо на фото погибших", – говорится в сообщении на сайте издания в субботу.

Городской голова Мены Геннадий Примаков обратился по этому поводу к жителям громады с просьбой помочь найти преступников. Он также пообещал денежное вознаграждение за информацию про вандалов.

Убийство 16-летней девушки в Киеве: детали расследования

"Кем нужно быть и какие цели ставить перед собой… за помощь в выявлении преступников обещаю вознаграждение", – заявил Примаков в своем видеообращении, размещенном на сайте издания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черниговская область, Вандализм, Мена, Нацполиция, Геннадий Примаков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
02 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вечерняя сводка ООС: режим &quot;тишины&quot; нарушен 7 раз
Вечерняя сводка ООС: режим "тишины" нарушен 7 раз
Трамп прокомментировал разговор с Зеленским
Трамп прокомментировал разговор с Зеленским
В ГСЧС предуприли об ухудшении погодных условий
В ГСЧС предуприли об ухудшении погодных условий
&quot;Очень понравилось&quot;: Олег Сенцов о сериале &quot;Чернобыль&quot; от HBO
"Очень понравилось": Олег Сенцов о сериале "Чернобыль" от HBO
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь