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Блокада вагонов с углем: задержано 28 участников акции

Блокада вагонов с углем: задержано 28 участников акции
23:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Во время блокады угля активистами на Львовщине, полиция задержала 28 человек.

На Львовщине во время мероприятий по разблокированию движения поездов пострадали восемь полицейских, задержаны 28 участников акции.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

"На законные требования правоохранителей блокировщики не реагировали. Полиция вынуждена была применить меры полицейского принуждения, поскольку они оказывали физическое сопротивление. Правоохранители задержали 28 правонарушителей, их доставили в отделение полиции, устанавливаются их личные данные", - говорится в сообщении.

Во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокирования нанесли телесные повреждения восьмерым правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу. Диагноз уточняется.

Напоминаем, в Сокальское отделение полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожных путях станции Сосновка неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

На месте происшествия работают подразделения полиции области во главе с ее начальником полковником полиции Василием Виконским.

Активисты, большинство из которых являются участниками АТО-ООС, с начала сентября на станции Сосновка блокировали российские вагоны с углем. Они устроили круглосуточное дежурство возле путей, не позволяя отправить вагоны на обогатительную фабрику.

Львовский горсовет в связи с этой ситуацией на сессии принял обращение к Президенту Украины, Председателю Верховной Рады, Кабмину, СБУ, Генеральному прокурору, министрам энергетики и защиты окружающей среды относительно запрета торговли российским углем.

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Уголь, Полиция, Поезд, Львовщина, Акция.
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