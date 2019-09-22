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Полтава отметила годовщину боевой операции "Френтик" (Фото)

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Полтава отметила годовщину боевой операции "Френтик" (Фото)
01:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Полтаве провели мероприятия по случаю 75-й годовщины операции "Френтик".

21 сентября, накануне освобождения Полтавы от нацистских захватчиков, в городе состоялись праздничные мероприятия по случаю 75-й годовщины операции «Френтик».

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Главные торжества прошли на территории парковой зоны филиала Национального военно-исторического музея Украины - Музея тяжелой бомбардировочной авиации, где был открыт памятный знак в честь 75-летия военной операции «Френтик», а также продемонстрирована реконструкция боевых событий того времени.

Автор памятного знака - директор Музея тяжелой бомбардировочной авиации Виктор Дейнега в соавторстве с инженером музея Дмитрием Кашубой представили мемориал в виде гранитного четырехгранника. Каждая грань - это короткая история о трех аэродромах на Полтавщине (в Полтаве, Миргороде и под Пирятином), где заправлялись истребительные авиагруппы США, которые осуществляли массированные удары с воздуха по важным военным и промышленным объектам фашистской Германии и ее союзников. Четвертая грань посвящена военному госпиталю под райцентром Новые Санжары, где оказывали неотложную медицинскую помощь раненым американским и советским воинам.

«75 лет назад правительство Соединенных Штатов прислало помощь Советскому Союзу - военную технику, автотранспорт, продукты питания. На территории Полтавщины были размещены военные базы США. Мы благодарны им за ту помощь, которая оказывалась нам во время Второй мировой войны. И благодарим за поддержку Украины в ее борьбе за независимость в последние пять лет», - сказал на открытии памятного знака директор Национального военно-исторического музея Андрей Ильенко.

Стоит отметить, что только 3 года назад было найдено тело лейтенанта Военно-воздушных сил США Джона Малфреда, участника операции «Френтик», который погиб 6 июня 1944 года во время бомбежки немцами военного аэродрома в Полтаве.

В торжественных мероприятиях приняли участие советник заместителя председателя Офиса Президента Василий Павлов, представители областной госадминистрации, горисполкома, участники и родственники воинов, погибших в АТО, народный артист Украины Владимир Талашко, а также военный атташе Военно-воздушных сил США Тревор Герстен, представители Посольства США в Украине.

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«Френтик» (с английского «Неистовый») - кодовое название совместной советско-американской военной операции с челночным движением американских бомбардировщиков. Происходила она по треугольнику Англия-Италия-Полтава с июня по сентябрь 1944 года.

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Полтава, Праздник, Годовщина, Френтик.
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