В субботу ОБСЕ зафиксировала на Донбассе около 150 взрывов

Новости Украины:ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 152 взрыва.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала на Донбассе 152 взрыва.

Об этом сообщается в ежедневном отчете организации от 21 сентября 2019 года.

По сравнению с прошлым отчетом, количество взрывов увеличилось более чем в 6 раз, ведь 20 сентября ОБСЕ зафиксировала лишь 22 взрыва на Донбассе.

Отмечается, что в Донецкой области 135 раз нарушили режим прекращения огня (более чем в 12 раз больше, чем ОБСЕ зафиксировало 20 сентября), а в Луганской - 17 (на 6 больше, чем 20 сентября).

"Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксированы в районах к югу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), на юго-восток от н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км на север от Донецка), а также на востоке и восточно-северо-востоке от н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км на северо-восток от Донецка)", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в командовании ООС, 21 сентября на Донбассе оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня. Незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм. а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.