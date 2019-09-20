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В Украине призывают ОБСЕ расширить мониторинг на Черное и Азовское моря

В Украине призывают ОБСЕ расширить мониторинг на Черное и Азовское моря
23:58 Пт, 20 Сентябрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Украинские организации и профсоюзы: Призываем ОБСЕ внедрить мониторинг на Черное и Азовское моря.

Украинские организации и профсоюзы призвали ОБСЕ немедленно внедрить механизмы мониторинга вод Азовского и Черного морей в свете нарушений Россией норм международного права.

Об этом говорится в обращении к участникам ежегодного совещания ОБСЕ в Варшаве по человеческому измерению, которую подписали несколько украинских организаций и профсоюзов, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

“Мы требуем от ОБСЕ немедленно установить эффективный механизм мониторинга и отчетности ситуации в водах Черного и Азовского морей, которые не находятся под контролем Украины, включая Керченский пролив, структурами СММ ОБСЕ в Украине, что предполагает использование судов и дронов, предусмотреть для обслуживания этой техники соответствующий квалифицированный персонал и соответствующее оборудование”,- говорится в заявлении.

В ней также содержится требование к России отказаться от любых провокационных действий против украинских портов, грузов и рыбацких судов в районе конфликта, демилитаризовать украинские военные объекты, которые были захвачены с 2014 года, и выполнить требования международного морского и гуманитарного права на оккупированных территориях Украины и в прилегающей морской акватории.

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Заявление подписали, в частности, Украинский морской союз, Украинский независимый морской профсоюз, Благотворительный фонд “морская дружба”, Профсоюз работников водного хозяйства Украины, Федерация морских профсоюзов Украины, Украинский профсоюз работников транспорта и докеров.

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Азовское море, ОБСЕ, Черное море, Профсоюз.
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