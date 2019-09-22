На Одесчине браконьеры напали на сотрудников нацпарка

Новости Украины:Сотрудники госохраны Национального парка "Тузловские лиманы" подверглись нападению браконьеров.

В Одесской области на территории Национального парка "Тузловские лиманы" браконьеры напали на сотрудников государственной охраны.

Об этом сообщила исполняющая обязанности директора нацпарка Ирина Выхристюк, передает издание "Думская".

По её словам, люди, которые незаконно добывают кефаль на территории парка, напали на сотрудников. Выхристюк подчеркнула, что работники нацпарка находились исключительно на вверенной им территории и не заходили в здания рыбаков.

Кроме того, эколог, глава исследовательского департамента нацпарка Иван Русев отметил, что пограничники не реагировали на события.

«Только что, на глазах вооруженных до зубов пограничников били службу госохраны нацпарка, вырвали у меня и коллег фото - и видеокамеры. 40 браконьеров под прикрытием пограничников изымали тонны кефали с НПП «Тузловские лиманы». Команда нацпарка срочно выезжает в больницу снимать побои», — написал он.