Украина и Россия подписали договор о вылове рыбы

Новости Бизнеса: РФ все же подписала протокол, который должен обеспечить безопасность украинских рыбаков в Азовском море.

Украинская и российская стороны подписали протокол относительно вылова водных биоресурсов в Азовском море. Документ должен повысить безопасность работы украинских рыбаков, работающих на Азове.

Как сообщается на сайте Госагентства рыбного хозяйства, руководствуясь положениями Конвенции ООН по морскому праву и рядом соглашений между Украиной и РФ, украинская сторона приложила усилия для проведения в Киеве XXX сессии Украинско-Российской Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Сессия комиссии проводилась с 23 по 25 октября прошлого года. Данная комиссия, как отмечается, является совместным органом, созданным с целью координации деятельности сторон и установления общебассейновых лимитов вылова ресурсов.

Несмотря на выводы относительно необходимости вступления в переговорный процесс, работа комиссии не была завершена, в результате чего Протокол XXX сессии Комиссии не был подписан. В агентстве подчеркнули, что это ударило по интересам Украины.

"В связи с неподписанием протокола Комиссии отсутствуют правовые основания для установления лимитов изъятия водных биоресурсов на 2019 год, а также нормативных актов для осуществления украинскими рыбаками промысла в бассейне Азовского моря. Следовательно, при отсутствии протокола Комиссии, украинские рыбаки не могут законно ловить водные биоресурсы в этом водоеме", - отмечается в сообщении.

"Отсутствие протокола Комиссии предоставит силовым структурам РФ возможность усилить давление на украинских рыбаков и обеспечит российскую сторону правомерными основаниями для задержания рыболовных судов Украины в Азовском море. Таким образом РФ может получить дополнительный рычаг для обострения социальной напряженности в важном для Украины регионе, где рыболовство является одним из основных видов деятельности. Также это предоставит Российской Федерации основания утверждать, что Украина не выполняет взятых на себя обязательств по международным договорам", – продолжили в Агентстве.

Как сообщил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов, после длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти, было решено направить Протокол на подпись в РФ дипломатическим каналам.

"Направленный на подпись Протокол предоставляет ряд преимуществ для Украины. Одно из таких - распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тыс. тонн для Украины и 6 тыс. тонн для РФ. Кроме того, Протоколом оговорен вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, к гражданству которой они принадлежат. Это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности. Протокол подписан дипломатическим каналам", - подчеркнул он.

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