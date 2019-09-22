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Киев удерживает высокие позиции в рейтинге пробок

Киев удерживает высокие позиции в рейтинге пробок
07:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В украинской столице традиционно большое количество пробок, что отразилось в мировом рейтинге.

Киев попал в рейтинг крупнейших пробок в разных странах мира за 2018 год, где занял 13 место.

Данные об этом опубликованы в ежегодном рейтинге Traffic Index.

Отмечается, что в украинской столице самый высокий среднесуточный показатель пробок зафиксировали 1 марта 2018 года, а самый легкий – 8 апреля.

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Первое место в рейтинге Traffic Index 2018 занял Мумбаи (Индия), в десятку также попали: Богота (Колумбия), Лима (Перу), Нью-Дели (Индия), Московская область (РФ), Стамбул (Турция), Джакарта (Индонезия), Бангкок (Таиланд), Мехико (Мексика).

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Киев, Дороги, Рейтинг, Авто, Пробки.
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