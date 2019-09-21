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Презентация законопроекта "О Киеве - столице Украины": что хотят изменить
Презентация законопроекта "О Киеве - столице Украины": что хотят изменить
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Презентация законопроекта "О Киеве - столице Украины": что хотят изменить

Презентация законопроекта "О Киеве - столице Украины": что хотят изменить
22:25 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:В Киеве презентовали законопроект ”О Киеве - столице Украины”.

В Киеве презентовали проект закона "О Киеве - столице Украины".

Презентацию провели народные депутаты фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко и Дмитрий Гурин.

По словам Гурина, законопроектом предлагается разделить должности председателя Киевской городской госадминистрации и Киевского городского головы.

Также предполагается, что Киевский городской совет будет возглавлять не мэр, как сейчас, а избранный депутатами Киевсовета один из депутатов; кроме того, выборы в горсовет будут проводиться на пропорциональной системе с открытыми списками.

"Киевский городской голова возглавляет исполком. Председатель КГГА, назначаемый президентом, будет представлять интересы государства в Киеве. Также Киевсовет будет возглавлять лицо, избранное депутатами Киевсовета из своего состава. Количество депутатов предлагается утвердить на уровне 84-х. Киевсовет будет устанавливать правила в столице, это орган, где балансируются полномочия и интересы. В нем мы видим такую модель: 84 депутата, система открытых списков и 3% барьер. Мэр - человек, на которого возложен мандат доверия, является одновременно председателем исполнительного комитета. Относительно районов, то мы предлагаем этим законом административно-территориальную реформу, чтобы районы создавались вокруг комьюнити - компактного проживания 50-100 тысяч жителей. Предлагается восстановить районные советы, где будет секретарь и председатель исполкома, избранный на конкурсе. В районные советы будет мажоритарная система выборов", - рассказал Гурин.

Относительно функций председателя КГГА Гурин отметил, что среди них - надзор за законностью, координация государственных программ, прямое управление в условиях военного и чрезвычайного положения, а также полномочия объявлять перевыборы в Киевсовет, если он не собирался на сессии 4 месяца. Кроме того, председатель КГГА сможет издавать предписания с требованиями внести изменения в решение любого органа столичной власти, если же этого не произойдет - подать протест, который приостанавливает действие акта органа местного самоуправления с одновременным обращением в суд.

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Также он добавил, что законопроектом предлагается ликвидировать городские монополии вроде "Киевзеленстроя" или "Киевавтодора", и закупать услуги, которые сейчас предоставляют эти коммунальные предприятия, на конкурентном рынке. А услуги, которые будут предоставляться киевлянам, должны находиться в одном здании – «Офисе района», где есть все - все услуги города, государства, коммунальщиков".

По словам Ткаченко, законопроект и два альтернативных ему будут обнародованы в течение ближайших 3-4 дней.

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Киев, Законопроект, Александр Ткаченко, Дмитрий Гурин.
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