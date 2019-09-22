Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Новости Украины:С начала суток воскресенья в зоне ООС ранен украинский военнослужащий.

С начала суток воскресенья до вечера боевики на Донбассе осуществили 10 обстрелов, в результате чего ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести", – говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 6 обстрелов позиций ООС: дважды неподалеку Николаевки по направлению Докучаевска - из стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки по направлению Докучаевска - из автоматического гранатомета; неподалеку Водяного по направлению Ужовка - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского по направлению Ужовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 4 обстрела украинских позиций: вблизи Крымского по направлению Сентяновка и Пывденного по направлению "Шахта им.Гагарина" - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Железного и Новгородского по направлению "Шахта им.Гагарина" - минометов калибра 82-мм.