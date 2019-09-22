На Одесчине в нацпарке избили инспектора-инвалида

Новости Украины:В национальном парке "Тузловские лиманы" злоумышленники избили инспектора-инвалида.

Сегодня в национальном природном парке «Тузловские лиманы» (Одесская обл.) злоумышленники избили инспектора-инвалида.

Об этом в Facebook сообщил начальник отдела государственной охраны НПП «Тузловские лиманы» Виталий Димов.

По его словам, он получил информацию о пожаре в Лебедевском лесу и, позвонив мастеру по охране природы Бурнаского отделения парка Дмитрию Ельникову, поручил ему выехать на место, совместно с лесничими и пожарными принять меры по локализации возгорания и составить все необходимые документы.

Вскоре Ельников сообщил по телефону руководству, что на него напали и избили.

«Прибыв на место, он и мастер леса начали лопатами тушить огонь. Через некоторое время из леса вышли около 30 человек, преимущественно работники обслуживающего кооператива «Гранит-2». Увидев Ельникова, к нему подошел сторож кооператива Дмитрий Скалозуб и без слов нанес ему несколько ударов по голове», - сообщил Димов.

Как отмечает Димов, в результате полученных ударов Ельников упал на землю, ему угрожали и пр.

Он также заявил, что из-за случившегося сегодня и того, что вчера сотрудники заповедника также подверглись нападению, он принял решение о снятии охраны с вышеназванного отделения заповедника, так как не может гарантировать безопасность своим подчиненным.

Сотрудник нацпарка, известный эколог Иван Русев сообщил, что Ельников является инвалидом (у него нет ноги). Эколог утверждает, что Лебедевский лес подожгли браконьеры «под прикрытием пограничников». «Они ждали нас, чтобы поиздеваться. Но приехал один инспектор с лесником», - отметил Русев.

Он считает, что на территорию заповедника необходимо срочно вводить Нацгвардию, так как, по его утверждению, представители местных правоохранительных структур - полиция и пограничники – якобы действуют в сговоре с браконьерами.

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области случившееся пока не комментируют.

Напоминаем, 21 сентября в национальном природном парке «Тузловские лиманы» несколько десятков браконьеров избили сотрудников указанного заповедника.

Как отметила директор нацпарка Ирина Выхристюк, в числе злоумышленников – представители фирмы «Гранит-2», которые, по ее утверждению, занимаются незаконным выловом рыбы. Вместе с ними были пограничники пункта «Курортное», которые, как считает Выхристюк, фактически охраняют преступный бизнес.

«Тузловские лиманы» — национальный природный парк, расположенный на территории Татарубнарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.