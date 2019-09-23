В Киев отдали под суд торговцев людьми, которые промышляли годами

Новости Украины:В Киеве будут судить 12 участников преступной группы, которые несколько лет удерживали в неволе в Одесской области около сотни человек, принуждая их к тяжелому

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, заказчиками "живого товара" была семейная пара - гражданин Грузии и гражданка Украины - владельцы сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Одесской области.

"В течение 2015-2018 годов на центральных железнодорожных вокзалах Киева, Одессы, Николаева и других городов нанятые им вербовщики подыскивали лиц, которые находились в уязвимом состоянии и не имели постоянного места жительства", - говорится в сообщении.

Злоумышленники предлагали им работу под Киевом с зарплатой от 200 до 500 грн в день, бесплатное жилье и питание.

"Вместо этого завербованных людей доставляли в Одесскую область, где по приезду к месту назначения у завербованных рабочих отбирали паспорта и мобильные телефоны. Затем их поселяли в барак, где в каждой комнате в нечеловеческих условиях проживали до 15-20 человек, как мужчины, так и женщины", - отмечается в сообщении.

При этом, добавили в прокуратуре, пострадавшие постоянно подвергались физическому и психологическому насилию со стороны охранников указанных бараков. Рабочих, которые отказывались работать или пытались сбежать, жестоко избивали в присутствии других работников для недопущения таких инцидентов в дальнейшем.

По результатам несколькомесячной оперативной разработки правоохранителями удалось задержать членов преступной группы.

Во время досудебного расследования установлены 82 потерпевших. В настоящее время по уголовному производству потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму более 2,3 млн грн.

На имущество злоумышленников наложен арест, среди которого 12 автомобилей и 1 млн грн, изъятые при проведении обыска. Ознакомление сторон с материалами уголовного производства завершено, обвинительное заключение направлено в Соломенский районный суд города Киева.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.