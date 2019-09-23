Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Зеленский начал рабочую поездку в США
Зеленский начал рабочую поездку в США
Пристайко назвал вероятную дату проведения саммита "Нормандской четверки"
Пристайко назвал вероятную дату проведения саммита "Нормандской четверки"
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020
"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020

В Киев отдали под суд торговцев людьми, которые промышляли годами

В Киев отдали под суд торговцев людьми, которые промышляли годами
12:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Киеве будут судить 12 участников преступной группы, которые несколько лет удерживали в неволе в Одесской области около сотни человек, принуждая их к тяжелому

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, заказчиками "живого товара" была семейная пара - гражданин Грузии и гражданка Украины - владельцы сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Одесской области.

"В течение 2015-2018 годов на центральных железнодорожных вокзалах Киева, Одессы, Николаева и других городов нанятые им вербовщики подыскивали лиц, которые находились в уязвимом состоянии и не имели постоянного места жительства", - говорится в сообщении.

Злоумышленники предлагали им работу под Киевом с зарплатой от 200 до 500 грн в день, бесплатное жилье и питание.

"Вместо этого завербованных людей доставляли в Одесскую область, где по приезду к месту назначения у завербованных рабочих отбирали паспорта и мобильные телефоны. Затем их поселяли в барак, где в каждой комнате в нечеловеческих условиях проживали до 15-20 человек, как мужчины, так и женщины", - отмечается в сообщении.

ГПУ завершила до судебное расследование относительно Клименко

При этом, добавили в прокуратуре, пострадавшие постоянно подвергались физическому и психологическому насилию со стороны охранников указанных бараков. Рабочих, которые отказывались работать или пытались сбежать, жестоко избивали в присутствии других работников для недопущения таких инцидентов в дальнейшем.

По результатам несколькомесячной оперативной разработки правоохранителями удалось задержать членов преступной группы.

Во время досудебного расследования установлены 82 потерпевших. В настоящее время по уголовному производству потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму более 2,3 млн грн.

Полиция Одессы обнародовала причины кровавой ДТП

На имущество злоумышленников наложен арест, среди которого 12 автомобилей и 1 млн грн, изъятые при проведении обыска. Ознакомление сторон с материалами уголовного производства завершено, обвинительное заключение направлено в Соломенский районный суд города Киева.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Одесса, Рабство, Одеская область.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
02 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
03 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
04 Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)
05 Xiaomi MIUI 11: теперь можно будет контролировать смартфоны своих близких (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Ковалив - новая заместитель Богдана: кто она
Ковалив - новая заместитель Богдана: кто она
Доказательства того, что на Венере когда-то могла быть жизнь
Доказательства того, что на Венере когда-то могла быть жизнь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь