СБУ задержала украинку, которая поставляла работниц для московских борделей

Новости Украины:Гражданка Украины, которая пыталась переправить в Российскую Федерацию трех женщин для трудоустройства в борделях.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Оперативники спецслужбы установили, что украинка, которая с 2013 года проживает в Москве, организовала подбор и переправку через границу женщин для "работы" в сфере предоставления интимных услуг на территории России.

"Жительница Николаевской области под "патронатом" российских правоохранителей переправляла девушек в РФ для оказания интимных услуг. Женщина подбирала украинок из разных областей через объявления в сети интернет и через своих сообщников "трудоустраивала" девушек в московские бордели", - говорится в сообщении.

По сведениям СБУ, правоохранители задержали злоумышленницу в пункте пропуска "Бачевск" при попытке переправки через границу трех жительниц Кировоградщины.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другая незаконная сделка в отношении человека) Уголовного кодекса Украины, задержанной объявлено о подозрении.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к торговле людьми.

Отмечается, что операция проводилась сотрудниками УСБУ в Кировоградской области совместно с Нацполициею и при участии Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПСУ под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области.