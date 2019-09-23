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В Киеве задержали мужчину, который дважды за месяц сообщил о "минировании" (Фото)

В Киеве задержали мужчину, который дважды за месяц сообщил о "минировании" (Фото)
15:40 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Правонарушителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Полиция задержала злоумышленника, который два раза за месяц сообщил о "минировании" автомобиля на улице Васильковской в городе Киев.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что на момент совершения преступления мужчина находился под домашним арестом за совершение такого же правонарушения.

В полиции заявили, что преступнику грозит 8 лет тюрмы.

"В Голосеевский управления полиции поступило сообщение, что на улице Васильковской припаркованный заминированный автомобиль, который скоро взорвется. На место происшествия выехали специалисты взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа, кинологи и пожарные. Сотрудники профильных служб проверили машину и не выявили там взрывоопасных веществ или предметов", - говорится в сообщении.

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В ходе расследования было установлено, что звонок был осуществлен с номера, который фигурировал в аналогичном преступлении в начале сентября. Тогда мужчина сообщил о "минировании" станции метро "Почайна".

"Следственно-оперативная группа совместно с нарядом патрульной полиции прибыла по месту жительства 56-летнего мужчину и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщил начальник отделения следственного отдела Голосеевского управления полиции Сергей Митич.

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Киев, МВД, Нацполиция.
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