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Понедельник, 23.09.2019
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Нападение на полицейских: в Киеве разыскивают ночного стрелка (Видео)
16:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Полиция разыскивает мужчину, который в Оболонском районе Киева стрелял в спецназовцев.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в городе Киеве. Отмечается, что полицейские, патрулируя поздно вечером Оболонский район, заметили возле автомобиля на Минском проспекте четырех человек. "Когда они остановились и вышли из машины, чтобы проверить документы, в ответ один из них начал стрелять", - говорится в сообщении.

Так, в сторону спецназовцев сделали 7 выстрелов и компания начала разбегаться. Троих правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, с ними проводят следственные действия. Задержанными оказались уроженцы другой страны, один из них имеет судимости за грабеж и кражу.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения стрелявшего в правоохранителей.

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С места происшествия изъяли стреляные гильзы.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Киев, Стрельба, Розыск, Нацполиция.
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