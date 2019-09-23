Нападение на полицейских: в Киеве разыскивают ночного стрелка (Видео)

Новости Украины:Полиция разыскивает мужчину, который в Оболонском районе Киева стрелял в спецназовцев.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в городе Киеве. Отмечается, что полицейские, патрулируя поздно вечером Оболонский район, заметили возле автомобиля на Минском проспекте четырех человек. "Когда они остановились и вышли из машины, чтобы проверить документы, в ответ один из них начал стрелять", - говорится в сообщении.

Так, в сторону спецназовцев сделали 7 выстрелов и компания начала разбегаться. Троих правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, с ними проводят следственные действия. Задержанными оказались уроженцы другой страны, один из них имеет судимости за грабеж и кражу.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения стрелявшего в правоохранителей.

С места происшествия изъяли стреляные гильзы.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.