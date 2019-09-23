Фигурантов дела " Хизб ут-Тахрир" поместили в психиатрическую клинику

Новости Украины:Как сообщил адвокат одного из заключенных, его клиента содержать психиатрической клинике Крыма.

Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" отправили на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил адвокат Илья Велиляев. Речь идет о Руслане Месутове, Ленуре Халилове, Руслану Нагаеву, Эльдаре Кантимирове и Асане Яникове.

Велиляев сообщил, что его клиент находится в психиатрической больнице в Крыму. Он сообщил, что Нагаев Ленур находиться там против своей воли и отказывается принимать препараты. По словам Нагаева его поместили в стационар из-за того, что он отказался давать показания амбулаторно.

Так же адвокат сообщил, что его клиент пробудет в психиатрической клинике до 13 октября.

"Следователи, учитывая сроки наказания, должны, по их мнению, получить данные, человек в здравом уме или нет, чтобы можно было привлекать к ответственности. Для этого и поместили в психиатрическую больницу, чтобы он находился под круглосуточным наблюдением" - сказал адвокат.

Как сообщалось ранее, в крымских тюрьмах, по обвинению в разных "преступлениях", политических и религиозных, находится 86 человек. По состоянию на 17 сентября, по 34 делам уже вынесены приговоры.