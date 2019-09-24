Скачать
Вторник, 24.09.2019
Обстрелы боевиками Богдановки демонстрируют нежелание НВФ соблюдать Минские соглашение
Обстрелы боевиками Богдановки демонстрируют нежелание НВФ соблюдать Минские соглашение
Зеленский поручил Кабмину предпринять меры для недопущения масштабных ДТП с жертвами
Зеленский поручил Кабмину предпринять меры для недопущения масштабных ДТП с жертвами
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Во время концерта "Ляпис-98" в Черкассах произошел неприятный инцидент (Фото)
Во время концерта "Ляпис-98" в Черкассах произошел неприятный инцидент (Фото)

Обстрелы боевиками Богдановки демонстрируют нежелание НВФ соблюдать Минские соглашение

Обстрелы боевиками Богдановки демонстрируют нежелание НВФ соблюдать Минские соглашение
00:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Обстрелы демонстрируют нежелание НВФ соблюдать Минские соглашения по разведению сил и средств.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) подчеркивает, что обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в направлении Богдановки свидетельствуют о нежелании противника выполнять Минские соглашения в вопросе разведения сил и средств.

В сообщении на странице операции объединенных сил (ООС) в Фейсбуке указано, что в понедельник НВФ осуществили в направлении н.п. Богдановка (участок разведения №3) обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия (с 02.35 по 02.55, с 04.05 по 04.15, с 13.40 по 14.10).

Денисова в ОБСЕ рассказала об удерживаемых Россией украинцах

"Эти факты в очередной раз демонстрируют нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские соглашения по разведению сил и средств на данном участке местности. В частности, Минскими соглашениями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации СММ ОБСЕ в течение семи суток", - подчеркнула украинская сторона СЦКК.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Богдановка, НВФ, СЦКК, Украинская сторона СЦКК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
02 Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным
03 С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
04 Мамины дочки: Ольга Сумская прогулялась по городу со своим семейством (Фото)
05 Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков - синоптики
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Лучшие овощи и фрукты для излечения артрита
Лучшие овощи и фрукты для излечения артрита
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь