Денисова в ОБСЕ рассказала об удерживаемых Россией украинцах

Новости Украины:Украинский омбудсмен раскрыла детали совещания в ОБСЕ относительно украинских незаконно удерживаемых лиц в России.

На территории России и в оккупированном Крыму на сегодняшний день незаконно удерживаются 113 граждан Украины, которых нужно освободить.

Задержанные украинцы на оккупированных территориях подвергаются пыткам, их права нарушаются, на что должно обратить внимание международное сообщество.

Об этом во время своего выступления в понедельник в Варшаве на совещании ОБСЕ по человеческому измерению, которое продлжается в столице Польши до 27 сентября, заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"В пенитенциарных учреждениях в России, на территории крымского полуострова незаконно содержатся 113 граждан Украины, в том числе 89 крымских татар. Оккупационные власти продолжают безосновательно задерживать наших граждан в Крыму, любому человеку грозит лишение свободы без каких-либо надлежащих на то оснований и надежды на справедливый суд", - заявила Денисова.

Она подчеркнула, что на территории России и в оккупированном Крыму в отношении граждан Украины нарушается принцип презумпции невиновности, некоторые граждане пропадают без вести.

"Нам известны факты избиения, применения электрошокеров, психологического давления, отсутствия квалифицированной медицинской помощи", - подчеркнула украинский омбудсмен.

По ее словам, аналогичная ситуация наблюдается на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Она отметила наличие информации об использовании оккупационными властями задержанных украинцев как рабочей силы, осуществление в отношении них пыток, лишение их доступа к медицинскому обслуживанию, воде, отоплению. Украинские граждане подтверждают факты жесткого отношения к ним во время задержания и пребывания в местах удержания в России и оккупированном Крыму.

Денисова подчеркнула, что работа относительно возвращения граждан Украины домой продолжается.

"Мы надеемся, что вскоре все наши граждане будут на свободе, а территория освобождена. Нам необходима помощь международного сообщества", - подчеркнула Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Ранее сообщалось, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Киев, готовясь к новому обмену, уже передал Москве списки удерживаемых в России и Крыму гражданУкраины.