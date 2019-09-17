Денисова: У Порошенко и Зеленского "разная риторика"

Новости Украины:Людмила Денисова сделала заявление, что смогли увеличить количество освобожденных украинцев благодаря действиям Владимира Зеленского.

"Обменный фонд" удалось увеличить благодаря тому, что риторика Владимира Зеленского отличается от риторики Петра Порошенко. Такое мнение уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выразила в интервью изданию "Левый берег".

"Насколько мне известно, президенты (Украины Владимир Зеленский и РФ Владимир Путин. - Ред.) определили, кто из граждан попадает в этот список по освобождению. Мы занимались реализацией договоренностей между президентами. Сначала были 24 моряка ... Потом президент Зеленский смог договориться и увеличить эту цифру - он делал это лично", - сказала омбудсмен. Она подтвердила, что велись "разговоры, о которых мы не знаем".

По словам Денисовой, более успешными переговоры Зеленского с Путиным, чем Порошенко с главой Кремля, были потому, что у Зеленского и Порошенко "разная риторика". "Я думаю, что изменение некоторых позиций, о чем говорил президент Зеленский, сыграло важнейшую роль в достижении этой цели", - считает она.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В тот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.