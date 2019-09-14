Денисова выяснила дальнейшие планы освобожденных моряков (Фото)

Украинский омбдусмен Людмила Денисова, принимавшая непосредственное участие в освобождении и организации реабилитации в госпиталях освобожденных из российского плена украинских военных моряков, рассказала о дальнейших их шагах. Об этом она написала в Facebook.
По ее словам, почти все военные моряки после завтрака в военном госпитале отправятся домой в Одессу.
Что касается все еще удерживаемых на территории России и оккупированного Крыма украинцев, она заявила, что работа над их вызволением продолжается. Денисова обещает сделать «все возможное и невозможное» для освобождения украинцев из российского плена.
Напомним, 7 сентября состоялось долгожданное освобождение 24 украинских моряков и 11 политзаключенных в обмен на 35 удерживаемых россиян.
Российская Федерация продолжает удерживать еще 110 украинцев на своей территории и на территории оккупированного Крыма.
В СБУ уточнили, что число удерживаемых Россией украинцев достигает 227 человек.