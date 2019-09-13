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Денисова встретилась с адвокатами заключенных в РФ крымских татар

Денисова встретилась с адвокатами заключенных в РФ крымских татар
17:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Она сообщила, что по предоставленным адвокатами данным будут срочно определены кейсы лиц, требующих немедленного медицинского вмешательства независимых врачей.

Сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с адвокатами заключенных в России крымских татар.

Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

"Обсудили ряд важных вопросов, касающихся, в первую очередь, необходимости решения гуманитарных вопросов обеспечения наших граждан, находящихся в местах несвободы, медицинской или иной помощью", - написала Денисова.

Она отметила, что по предоставленным адвокатами данным будут срочно определены кейсы лиц, требующих немедленного медицинского вмешательства независимых врачей.

"Также подняли вопрос моего присутствия на судах и представителей дипломатического корпуса и международных организаций, чтобы держать ход судебных заседаний под наблюдением и не допускать нарушения прав и свобод наших граждан. Совместная работа по освобождению всех граждан Украины, которые находятся в заключении на территории РФ, продолжается. У нас единственная цель - делать все возможное для возвращения всех граждан Украины на родину", - добавила омбудсмен.

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал следующий этап обмена пленными с Россией. Он сказал: «Сейчас мы готовим списки и ждем на следующий этап обмена».

7 сентября состоялся большой обмен пленных, из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Павел Гриб и другие, чьи фамилии несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.

"Списки удерживаемых украинцев уже передали Москве": Денисова об обмене заключенных

Однако, несмотря на масштабный обмен, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в России и на оккупированных ею территориях остаются за решеткой по меньшей мере 110 украинцев. В частности — крымский активист Алексей Чирний, осужденный по делу так называемых «украинских диверсантов» Андрей Захтей, обвиняемый в шпионаже Валентин Выговский.

Также на неподконтрольных территориях Донбасса удерживают еще 227 украинцев.

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Все по теме:

Россия, РФ, Донбасс, Крымские татары, Людмила Денисова, Владимир Зеленский.
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