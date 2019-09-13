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"Списки удерживаемых украинцев уже передали Москве": Денисова об обмене заключенных

"Списки удерживаемых украинцев уже передали Москве": Денисова об обмене заключенных
14:16 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Людмила Денисова заявила, что к новому обмену удерживаемых граждан Украины уже готовы.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Киев, готовясь к новому обмену, уже передал Москве списки удерживаемых в России и Крыму граждан Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали",- заявила Денисова.

На 16-той встрече "Ялтинской европейской стратегии" YES в Киеве президент Владимир Зеленский заявил о подготовке списков для дальнейшего освобождения украинцев с России и оккупированных территорий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что миротворцы на Донбассе могут быть развернуты только на украинско-российской государственной границе, при этом осторожен в этом вопросе, поскольку не желает реализации сценария Абхазии или Приднестровья в украинском регионе.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча в "нормандском формате" на высшем уровне состоится до конца сентября.

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Украина, Россия, Крым, Заключенные, РФ, Обмен, Людмила Денисова, Владимир Зеленский.
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