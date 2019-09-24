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Суд избрал подозреваемому в нападении на экс-нардепа Найема домашний арест

Суд избрал подозреваемому в нападении на экс-нардепа Найема домашний арест
02:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Судебное заседание состоялось вечером в понедельник, 23 сентября.

Шевченковский районный суд избрал задержанному Магомеду-Амину Саитову, который напал на бывшего народного депутата Мустафу Найема и находился в розыске, круглосуточный домашний арест на две недели, сообщил юрист Маси Найем.

"Судья не удовлетворил ходатайство прокурора (о применении к подозреваемому содержания под стражей – ИФ), но избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 7 октября 2019 года", - написал он на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что Саитов отказался отвечать на вопрос прокурора и судьи когда и как он вернулся в Украину. В связи с этим сторона защиты во вторник намерена подать заявление о совершении уголовного преступления, чтобы следствие установило все обстоятельства дела.

По словам юриста, подозреваемый сообщил, что вернулся в Украину по причине смены власти.

"Еще никогда ни один человек, который в розыске, не возвращался в Украину для получения приговора. Это всегда было по договоренности. Человек просто сбежал из Украины после совершения им противоправных действий. Его остановило то, что… власть была не та", - отметил юрист Найем.

Также он подчеркнул, что, 18 февраля, спустя 10 месяцев после нападения, стало известно, что Саитов находился на учете Генерального секретариата МОУП-Интерпол с "красной" карточкой, то есть с целью ареста и последующей экстрадицией в Украину.

Как сообщалось, 30 апреля 2018 года в центре Киева в результате конфликта на дороге неизвестные напали на народного депутата М.Найема (фракция БПП). В результате избиения у депутата диагностировали перелом челюсти и сотрясение головного мозга.

Найем сообщил, что в словесной перепалке на дороге в центре Киева, закончившейся нанесением ему телесных повреждений, принимали участие "человека четыре-пять".

Полиция Киева задержала троих участников конфликта: Саитова Ахмеда Абубакаровича, 1999 года рождения, Саитова Магомеда-Салиха Аргуевича, 1996 года рождения, и Умала Тимербилатова Руслановича, 1996 года рождения. Еще один из участников нападения сумел покинуть Украину и улетел в Баку.

Трем задержанным по подозрению в нападении объявили о подозрении по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

2 мая Шевченковский районный суд г.Киева избрал задержанным меру пресечения в виде домашнего ареста. Так, круглосуточный домашний арест был избран судом гражданину РФ Саитову Магомеду-Салиху Аргуевичу, 1996 года рождения, студенту 2-го курса КПИ. Мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время (с 23:00 до 6:00) избрана судом гражданину РФ Умолту Тимербулатову Руслановичу, 1996 года рождения, и Саитову Ахмеду Абубакаровичу, 1999 года рождения (неработающий).

В этот же день стало известно, что Национальная полиция объявила в розыск Магомеда-Амина Абубакаровича Саитова, 1989 года рождения, – одного из подозреваемых в нападении на народного депутата Украины Найема. Он подозревается по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч. 1 ст. 122 (умышленное телесное повреждение средней тяжести). Мера пресечения в отношении него не избиралась.

5 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал, что правоохранители Азербайджана по требованию украинского следствия задержали 29-летнего подозреваемого в избиении нардепа Найема.

В свою очередь заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин на своей странице в соцсети Фейсбук сообщал, что "запрос на выдачу Саитова будет направлен в ближайшее время".

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7 мая Шевченковский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 июля без права залога Магомеду-Амину Саитову, четвертому подозреваемому в нападении на Найема в центре Киева, который ранее был объявлен в розыск и задержан в Баку (Азербайджан).

В конце июля суд отказал в аресте беглого подозреваемого в Азербайджане.

А 26 июля Шевченковский районный суд г.Киева сменил меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство подозреваемому в деле об избиении нардепа Умолту Темербулатову.

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Суд, Судебное заседание, Домашний арест, Маси Найем.
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