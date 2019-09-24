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На Донетчине ОБСЕ за сутки зафиксировала 100 взрывов

На Донетчине ОБСЕ за сутки зафиксировала 100 взрывов
03:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В воскресенье зафиксировали 100 взрывов в Донецкой области и пять нарушений прекращения огня на Луганщине.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в воскресенье 100 взрывов в Донецкой области и пять нарушений прекращения огня на Луганщине. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник отчете СММ ОБСЕ.

"С вечера 21-го до вечера 22 сентября СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в частности уменьшение количества взрывов (около 100), если сравнивать с предыдущими сутками", - говорится в отчете о ситуации в Донецкой области.

Отмечается, что 28 % нарушений зафиксировано в районах к югу и юго-юго-востоку от н. п. Пищевик, около 25 % - к востоку и востоко-юго-востоку от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), примерно 17 % - к северо-западу от Горловки (неподконтрольная правительству, 39 км к северо-востокк от Донецка), в том числе 29 взрывов.

Кроме того, около 9% нарушений зафиксировано к северо-западу от Дебальцево (неподконтрольное правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка) с наибольшим количеством взрывов - 39.

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В Луганской области за то же время СММ выявила пять нарушений режима прекращения огня, "однако не зафиксировала ни одного взрыва, если сравнивать с предыдущими сутками".

"Все нарушения режима прекращения огня были зафиксированы камерой в н. п. Кряковка (подконтрольный правительству, 38 км к северо-западу от Луганска) в юго-юго-западном направлении", - говорится в отчете.

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ОБСЕ, Луганщина, Донетчина, Новости Донбасса, Добнасс, Взрывы на Донетчине.
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