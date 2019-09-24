Скачать
Вторник, 24.09.2019
На Донетчине ОБСЕ за сутки зафиксировала 100 взрывов
На Донетчине ОБСЕ за сутки зафиксировала 100 взрывов
Денисова: в РФ и аннексированном Крыму продолжают оставаться 113 украинцев
Денисова: в РФ и аннексированном Крыму продолжают оставаться 113 украинцев
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Назван лучший игрок года по версии ФИФА
Бритни Спирс показала снимок из спортивного зала (Фото)
Бритни Спирс показала снимок из спортивного зала (Фото)

Чумак рассказал о расследовании дела по Иловайской трагедии

Чумак рассказал о расследовании дела по Иловайской трагедии
05:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Главный военный прокурор рассказал, что некоторые люди раньше не хотели ходить на допросы.

Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак в эфире Украинского радио рассказал о расследовании дела по Иловайской трагедии.

По его словам, дело Иловайска не закрывалось, а находится в стадии производства. Сейчас, считает Чумак, можно получить новые показания, которые помогут расследованию.

"Люди, которые могут дать показания по Иловайской трагедии, занимали или до сих пор занимают достаточно высокие должности. Раньше они просто отказывались приходить на допросы. Думаю, что сейчас они спокойно придут на допросы и расскажут все, как происходило во время планирования и развития событий в Иловайске", - сказал военный прокурор.

Чумак подчеркнул необходимость доведения дела до конца, в частности - сбора доказательств.

На Донетчине ОБСЕ за сутки зафиксировала 100 взрывов

"Были ли в решениях признаки уголовного правонарушения. Или были ли в этих решениях политические ошибки или ошибки в планировании. А это чуть другие вещи", - добавил он. В заключение Чумак сказал: "Всем, конечно хочется, чтобы всех посадить, но должна быть четкая правовая квалификация этих действий".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Виктор Чумак, Иловайская трагедия, Расследование дела.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным
02 Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
03 С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
04 Мамины дочки: Ольга Сумская прогулялась по городу со своим семейством (Фото)
05 Роналду пропустит церемонию The Best FIFA Awards-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков - синоптики
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Рецепт дня: вкусное тыквенное печенье (Фото)
Рецепт дня: вкусное тыквенное печенье (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь