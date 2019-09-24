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В Тернополе пенсионер дважды "минировал" отделение полиции

В Тернополе пенсионер дважды "минировал" отделение полиции
05:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Злоумышленник дважды звонил в Тернопольский отдел полиции и сообщал о минировании здания.

В Тернополе полицейские установили мужчину, который дважды сообщал о ложном минировании отдела полиции, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Злоумышленник дважды звонил в Тернопольский отдел полиции и сообщал о минировании здания. В обоих случаях информация не подтвердилась", - говорится в сообщении.

Как отмечается, первый раз злоумышленник позвонил в полицию около двух недель назад. Сообщил, что в Тернопольском отделе полиции заложена взрывчатка. Специалисты-взрывотехники обследовали здание и прилегающую территорию, однако взрывного устройства не нашли.

Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 60-летний житель областного центра. Объяснить своего поступка пенсионер не смог. В отношении него полицейские составили админпротокол по статье 183 КУоАП - заведомо ложный вызов специальных служб.

"Однако админответственность не остановила мужчину. В прошлую пятницу, 20 сентября, он снова позвонил в полицию и опять же сообщил ложную информацию о минировании", - добавили в полиции.

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Открыто уголовное дело по статье "Хулиганство" (ч. 1 ст. 296 УКУ). Продолжается досудебное расследование.

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Тернополь, Полиция, Отделение полиции, Минирование отделения полиции.
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