СБУ задержала бывшего контрактника, продававшего оружие из зоны ООС

Новости Украины:Бывший военнослужащий-контрактник одной из частей Вооруженных сил Украины пытался продать жителю Черновцов оружие и боеприпасы.

На Буковине бывший военнослужащий уличен в сбыте оружия, вывезенного из зоны проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Оперативники спецслужбы установили, что житель Буковины, бывший военнослужащий-контрактник одной из частей Вооруженных сил Украины, пытался продать жителю Черновцов оружие и боеприпасы”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленника задержали в одном из населенных пунктов области во время попытки сбыта ручного пулемета РПК-74 и около ста патронов к нему.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.