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СБУ задержала бывшего контрактника, продававшего оружие из зоны ООС

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СБУ задержала бывшего контрактника, продававшего оружие из зоны ООС
07:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Бывший военнослужащий-контрактник одной из частей Вооруженных сил Украины пытался продать жителю Черновцов оружие и боеприпасы.

На Буковине бывший военнослужащий уличен в сбыте оружия, вывезенного из зоны проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Оперативники спецслужбы установили, что житель Буковины, бывший военнослужащий-контрактник одной из частей Вооруженных сил Украины, пытался продать жителю Черновцов оружие и боеприпасы”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленника задержали в одном из населенных пунктов области во время попытки сбыта ручного пулемета РПК-74 и около ста патронов к нему.

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Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

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СБУ, Буковина, ООС, Бывший контрактник, Оружие из зоны ООС.
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