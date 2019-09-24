ОБСЕ зафиксировала более 40 единиц неотведенного вооружения

Новости Украины:ОБСЕ насчитала на оккупированном Донбассе свыше 40 единиц неотведенного вооружения.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории Донбасса 44 единицы вооружения, размещенных с нарушением линий отвода.

Об этом сообщается в опубликованном в понедельник отчете СММ ОБСЕ.

"В целом СММ зафиксировала 44 единицы вооружения, размещенных с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах, в частности на территории бывшего Луганского международного аэропорта примерно в 10 км к югу от Луганска", - говорится в отчете.

Также сообщается, что 21 сентября примерно в 2,5 км к северо-востоку от северного края участка разведения в районе Петровского члены патруля миссии видели, как двое боевиков "копали траншею длиной 10-15 м на расстоянии около 5 м от недавно возведенного блокпоста".

Кроме того, наблюдатели информируют, что видели "экскаватор военного типа и землеройную машину ориентировочно в 150 м от того самого блокпоста".