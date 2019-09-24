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На фронте ранены двое украинских военных

На фронте ранены двое украинских военных
08:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Оккупанты за сутки 24 раза нарушили "тишину", двое бойцов ранены.

За минувшие сутки оккупанты 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"23 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Как отмечается, в понедельник оккупанты четыре раза обстреливали участок разведения войск №3 в районе Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, четыре раза неподалеку Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Гнутово - из ручного противотанкового гранатомета, около Талаковки, Новогнатовки, Красногоровки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, трижды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, по два раза неподалеку Попасной и Новолуганского и один раз вблизи Орехово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды неподалеку Майского и один раз около Зайцево - из стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня", - отметили в штабе.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил около Красногоровки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Майского - из стрелкового оружия.

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Донбасс, ВСУ, Север, АТО, Оккупанты, ООС.
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