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Ужасное ДТП в зоне ООС: пострадали 10 человек (Фото)

Ужасное ДТП в зоне ООС: пострадали 10 человек (Фото)
08:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили семеро взрослых и трое детей.

В селе Андреевка Великоновоселковского района Донецкой области, которое входит в район проведения операции Объединенных сил, произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого пострадали десять человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что авария произошла еще в воскресенье, 22 сентября, в 09:20. Полицейские установили, что 53-летний водитель автомобиля ГАЗ 2410 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю "Opel Vivaro", в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП травмировалось 10 человек, трое из них - дети. Шестерых пострадавших доставили в больницу.

Предварительная квалификация события – ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

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Напомним, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и автоцистерны погибли 9 человек, еще четверо были госпитализированы. Водителя грузовика задержали. 22 сентября вблизи с. Большой Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области водитель "DAF" с полуприцепом (цистерна) не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", что стоял на обочине дороги. В результате ДТП погибли девять человек, еще 11 получили травмы.

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Донбасс, ВСУ, АТО, ООС.
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