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Суд оказал в требовании активистов запретить строительство ветряных станций

Суд оказал в требовании активистов запретить строительство ветряных станций
10:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Во Львовском апелляционном суде не удовлетворили требование о запрете строительства ветряных установок на Боржаве.

Об этом сообщила Юлия Бурлаченко, активистка инициативной группы #save borzhava.

"Львовский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы активистов #save borzhava о запрете на выдачу разрешения на строительство ветряных установок на Боржаве на время, пока Закарпатский админсуд проверит по существу законность заключения по ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), выданного департаментом экологии Закарпатской ОГА. Мы добиваемся, чтобы действие заключения по ОВОС было приостановлено, пока идет судебное дело. Основание для этого - его очевидна противоправность и невозможность восстановить права участников общественного обсуждения, замечания которых были учтены при подготовке обжалуемого заключения", - сказала Бурлаченко.

По ее словам, активисты движения #save borzhava продолжат доказывать противоправность заключения по ОВОС в Закарпатском административном суде и будут добиваться его отмены.

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Как сообщалось ранее, во Львовской области на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица блокируют вагоны, загруженные углем. Полиция предупреждает о применении мер принуждения. 

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Все по теме:

Львовская область, Суд, Боржава, Ветряная станция, #save borzhava, Юлия Бурлаченко.
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