В Волынской области таможенник напал на журналистку

Новости Украины:Во время празднования дня рождения своего коллеги, таможенник вступив перепалку с журналисткой местного телеканала, после чего избил ее.

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Волынской таможни, подозреваемого в нанесении легких телесных повреждений журналистке местной телерадиокомпании "Аверс".

Как сообщается на сайте ГБР, досудебным расследованием установлено, что таможенник на праздновании дня рождения коллеги в ресторанно-гостиничном комплексе вступил в конфликт с журналисткой местной телерадиокомпании.

В результате спора работник таможни отобрал у журналистки мобильный телефон с применением силы, причинив ей при этом легкие телесные повреждения.

Его действия квалифицированы как умышленное легкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, таможеннику грозит штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.

По данным полиции, 8 мая 2019 года в селе Свитязь Шацкого района таможенники нанесли телесные повреждения членам съемочной группы одной из телерадиокомпаний из Луцка, повредили телекамеру и завладели документами и личными вещами телеоператора.

Было открыто производство по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 1 ст. 186 (открытое хищение чужого имущества - грабеж) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В августе дело передали в ГБР.

Нападение было совершено на членов съемочной группы телеканала "Аверс", которые проводили собственное расследование контрабанды 1,3 кг янтаря в Польшу.

По данным телеканала, двое таможенников напали на двух корреспонденток и оператора. На место инцидента пришлось вызвать полицию, которая зафиксировала нанесение телесных повреждений и похищение техники и документов. Один из таможенников повредил руку журналистке, отбирая телефон и редакционное удостоверение.