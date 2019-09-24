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Десятки людей подхватили опасный вирус на Харьковщине

Десятки людей подхватили опасный вирус на Харьковщине
12:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:При любой форме этого заболевания лечение должно быть начато немедленно и обязательно в условиях стационара.

За 8 месяцев 2019-го заболеваемость вирусным менингитом в Харьковской области остается на уровне прошлого года - зарегистрировано 44 случая.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. За три недели сентября было зарегистрировано 29 случаев. Более половины больных – дети (52,3%).

Вирусный менингит – это острое инфекционное заболевание с поражением мозговых оболочек головного мозга. В большинстве случаев причиной его появления является вирусная инфекция, в частности, энтеровирусы (Коксаки и ЕСНО), реже вирус эпидемического паротита, цитомегаловирус, герпесвирус, аденовирусы.

"Вирусный менингит в отличие от бактериальных не приводит к серьезным осложнениям.

Около 85% случаев менингитов, вызванных энтеровирусами, проходят бессимптомно, 12-14% диагностируются как легкие формы и лишь 1-3% имеют тяжелую форму. Однако, при любой форме этого заболевания лечение должно быть начато немедленно и обязательно в условиях стационара", - отметили врачи.

Заразиться вирусным менингитом можно воздушно-капельным путем, контактным, через воду во время купания в загрязненных водоемах или бассейнах.

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Среди симптомов вирусного менингита - сильная головная боль, развитие интоксикации, сочетание катаральных и желудочно-кишечных проявлений, полиморфная экзантема, лихорадка, общая слабость, боли в мышцах и суставах. У детей могут появляться судороги конечностей.

Также проявляются симптомы ОРВИ – боль в горле, насморк, кашель.

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Харьков, Менингит, Больница, Болезнь, Медицина.
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