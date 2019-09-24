На Донбассе враг открывал огонь четыре раза

Новости Украины:Оккупанты с полуночи осуществили четыре обстрела в зоне ООС, без потерь

По состоянию на 12:00 сегодня, 24 сентября, оккупанты на Донбассе открывали огонь четыре раза. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

"По состоянию на 12:00 сегодня, 24 сентября, российско-оккупационные войска открывали огонь 4 раза", - сказал он.

С его словам, на луганском направлении в половине первого ночи и около семи утра противник со стороны населенного пункта Гольмовский из стрелкового оружия и автоматического гранатомета соответственно обстреливал позиции подразделений Объединенных сил, которые оборудованы неподалеку Травневого.

На донецком направлении с началом суток враг 20 минут огнем из пулемета большого калибра и стрелкового оружия пытался спровоцировать ответ наших воинов, выполняющих боевые задачи вблизи Красногоровки. А около 6:30 оккупанты выпустили 3 мины калибра 82 мм по защитниках Марьинки.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток Объединенные силы потерь не понесли и продолжают надежно контролировать ситуацию на линии соприкосновения", - отметил Праута.

Напомним, 23 сентября оккупанты на Донбассе 24 раза нарушили режим прекращения огня.