Загороднюк: Ми информируем Зеленского о состоянии армии

Новости Украины:Министр обороны сделал заявление. что президента информируют о всем что происходит в ВСУ.

Президент Украины в курсе всех дел армии.

Об этом сказал министр обороны Андрей Загороднюк в интервью BBC News Украина

"Традиционно министр обороны информирует президента раз в неделю, и он в курсе. Он знает очень много из разных источников. У нас довольно детальные разговоры", - сказал Загороднюк.

В интервью он сообщил, что бизнес оставил на сестру, а сам полностью отошел от него. "У меня есть партнер, канадец, который живет в Америке, он стал новым CEO. И я, честно говоря, даже не знаю, что они делают, потому что у меня нет времени на это", - сказал он.

Кроме того, Загороднюк считает нормальным, что у него нет военного опыта. "Если вы посмотрите на все страны НАТО, то там министрами обороны являются гражданские лица. Есть очень важное понятие - гражданский контроль. Гражданский министр - это часть этого контроля. Это концепция, которая доминирует в западном мире. Мы по этой же концепции идем", - сказал он.

29 августа Верховная Рада ІХ созыва назначила Андрея Загороднюка министром обороны Украины. За соответствующее решение проголосовали 314 народных депутатов.

Загороднюк с 2015 года был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны Украины. 5 июля этого года его назначили внештатным советником Президента Зеленского. С 9 июля 2019 года он был членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".