Скачать
Вторник, 24.09.2019
Встреча Зеленского и Трампа: глава Украины поделился ожиданиями
Встреча Зеленского и Трампа: глава Украины поделился ожиданиями
Президент УККА: Зеленский будет защищать Украину
Президент УККА: Зеленский будет защищать Украину
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте
Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте
Сын Меган Маркл и принца Гарри получил новое имя
Сын Меган Маркл и принца Гарри получил новое имя

Загороднюк: Ми информируем Зеленского о состоянии армии

Загороднюк: Ми информируем Зеленского о состоянии армии
12:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины:Министр обороны сделал заявление. что президента информируют о всем что происходит в ВСУ.

Президент Украины в курсе всех дел армии.

Об этом сказал министр обороны Андрей Загороднюк в интервью BBC News Украина

"Традиционно министр обороны информирует президента раз в неделю, и он в курсе. Он знает очень много из разных источников. У нас довольно детальные разговоры", - сказал Загороднюк.

В интервью он сообщил, что бизнес оставил на сестру, а сам полностью отошел от него. "У меня есть партнер, канадец, который живет в Америке, он стал новым CEO. И я, честно говоря, даже не знаю, что они делают, потому что у меня нет времени на это", - сказал он.

В 2018 году ряд предприятий не поставили технику для армии

Кроме того, Загороднюк считает нормальным, что у него нет военного опыта. "Если вы посмотрите на все страны НАТО, то там министрами обороны являются гражданские лица. Есть очень важное понятие - гражданский контроль. Гражданский министр - это часть этого контроля. Это концепция, которая доминирует в западном мире. Мы по этой же концепции идем", - сказал он.

29 августа Верховная Рада ІХ созыва назначила Андрея Загороднюка министром обороны Украины. За соответствующее решение проголосовали 314 народных депутатов.

Укроборонпром будет проводить закупки через ProZorro

Загороднюк с 2015 года был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны Украины. 5 июля этого года его назначили внештатным советником Президента Зеленского. С 9 июля 2019 года он был членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Укроборонпром, ВСУ, Минобороны Украины, Владимир Зеленский, Андрей Загороднюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
02 Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным
03 Медики назвали уникальные свойства каркаде
04 Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
05 Мамины дочки: Ольга Сумская прогулялась по городу со своим семейством (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Портнов vs Порошенко: суд перенес рассмотрение дела
Портнов vs Порошенко: суд перенес рассмотрение дела
Солнечно, но морозно: прогноз погоды на 24 сентября
Солнечно, но морозно: прогноз погоды на 24 сентября
Курс валют 24 сентября: доллар и евро продолжают падение
Курс валют 24 сентября: доллар и евро продолжают падение
NASA &quot;объявило войну&quot; астероиду: детали миссии
NASA "объявило войну" астероиду: детали миссии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь