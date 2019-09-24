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Укроборонпром будет проводить закупки через ProZorro

Укроборонпром будет проводить закупки через ProZorro
07:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Работников Укроборонпрома научат закупкам через ProZorro.

Специалисты департамента закупок ГК "Укроборонпром" и закупщики его предприятий-участников с октября начнут обучение с целью проведения тендеров на ProZorro.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"ProZorro – доказанный инструмент повышения эффективности закупок. Сейчас в концерне уже существует фундамент проведения торгов на электронных площадках, а восемь предприятий размещают свои тендеры открыто на ProZorro", – отметила директор департамента закупок Укроборонпрома Надежда Бигун.

По ее словам, закупщики концерна и большинства его предприятий-участников уже успешно чувствуют себя на электронных площадках и умеют пользоваться соответствующими инструментами. Сейчас главная цель – как можно быстрее научить их работать именно в системе ProZorro, чтобы привлекать большее количество поставщиков к торгам и получать лучшие ценовые предложения на открытом, конкурентном рынке.

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Как сообщалось, 19 сентября гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус назначил Надежду Бигун директором департамента закупок концерна.

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Кабмин, Минобороны, Закупки, Укроборонпром, ProZorro.
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