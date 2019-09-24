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В Одесской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

В Одесской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
13:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:В Лиманском районе Одесской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус, следовавший из Херсона в Прагу.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, возле села Кошары водитель грузового автомобиля Iveco, не выбрав безопасную скорость, совершил столкновение с автобусом сообщением "Херсон-Прага", с которым ехал в одном направлении. В результате аварии люди не пострадали.

"Обошлось механическим повреждениям транспортных средств", - сообщили в главке.

Как отмечается, на 40-летнего водителя грузовика правоохранители составили протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Паромная переправа между Украиной и Румынией прошла тестовое испытание

Пассажиров автобуса, следовавшего в Чехию, пересадили в другое транспортное средство перевозчика, которое доставит их к месту назначения.

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Одесса, ДТП, Прага, Автобус, Нацполиция.
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