В Днепр эвакуировали двух тяжелораненых солдат

Новости Украины:Из зоны боевых действий на Донбассе эвакуировали в Днепр двух раненых солдат.

В Днепр экстренно эвакуировали двух раненых на Донбассе украинских военнослужащих.

Об этом в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа в Facebook. Так, во вторник, 24 сентября, в 01:30 в Днепр военным вертолетом эвакуировали травмированного бойца.

Сейчас его состояние стабильное, он в сознании, но врачи областной больницы Мечникова после обследования подготовили военнослужащего к операции.

Другого бойца эвакуировали в больницу в понедельник днем. В понедельник, 23 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.