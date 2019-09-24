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По Крымскому мосту впервые поехал поезд

По Крымскому мосту впервые поехал поезд
14:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:По Крымскому мосту впервые пустили дизельный поезд для тестирования железнодорожной части.

На незаконно построенном Крымском мосту в тестовом режиме запустили дизельный поезд. Об этом сообщается в Telegram-канале РБК.

Уточняется, что в поездке принимают участие российский бизнесмен Аркадий Ротенберг и руководители строительства моста через Керченский пролив.

В соответствии с проектом на мосту быть уложены два железнодорожных пути с пропускной способностью до 47 пар поездов в сутки. Расчетная скорость движения пассажирских поездов - 120 км/ч, грузовых - 80 км/ч. Маршруты свяжут оккупированные Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и другими городами.

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Движение по железнодорожной части незаконно построенного Крымского моста, который соединил оккупированный полуостров с Краснодарским краем, ориентировочно откроется 9-10 декабря.

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Все по теме:

Россия, Крым, РФ, Керченский пролив, Аркадий Ротенберг, Оккупация Крыма, Крымский мост.
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