Скачать
Вторник, 24.09.2019
Зеленский перезагружает власть: подробности - в указе
Зеленский перезагружает власть: подробности - в указе
Донбасс следует рассматривать не как проблему - Данилюк
Донбасс следует рассматривать не как проблему - Данилюк
Барселона - Вильярреал: анонс и прогноз на матч 6-го тура Примеры
Барселона - Вильярреал: анонс и прогноз на матч 6-го тура Примеры
Переборщила: пьяная Леди Гага оказалась под машиной (Видео)
Переборщила: пьяная Леди Гага оказалась под машиной (Видео)

Во Львове требовали отставки начальника полиции после разгона протестов

Во Львове требовали отставки начальника полиции после разгона протестов
14:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Львовский облсовет требует отстранить начальника облполиции по факту избиения активистов в Сосновке.

Львовский облсовет требует временно отстранить начальника полиции области и провести служебное расследование по факту избиения активистов в Сосновке.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое обращение к министру внутренних дел, начальнику Нацполиции и генпрокурору Украины проголосовали во вторник 64 депутата Львовского облсовета во время внеочередного заседания.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, осуждаем действия сотрудников правоохранительных органов и обращаемся с требованием немедленно провести служебное расследование по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных структур, установить виновных и привлечь их к отвественности, а также, на время расследования отстранить от занимаемой должности начальника полиции Львовской области Василия Виконского", – сказано в обращении. 

В то же время предложение части депутатов и общественных активистов требовать немедленного увольнения Виконского с должности начальника Национальной полиции во Львовской области не набрало необходимого количества голосов.

Как сообщалось, во вторник утром около 50 активистов ворвались на аппаратное совещание под руководством главы Львовской ОГА и требовали увольнения начальника Нацполиции в области в связи с силовым разгоном митингующих, блокировавших состав с углем на железнодорожной станции Сосновка. Митингующие считают, что уголь поступает из России.

Как сообщил Виконский на сессии облсовета, в результате столкновений 21 сентября травмы получили 9 полицейских и 10 активистов.

По его словам, открыты два уголовных производства – по факту блокирования путей сообщений и насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Также проводятся служебные расследования по фактам превышения служебных полномочий в связи с применением спецсредств "Терен" и травматического оружия.

Задержанных на Львовщине за блокаду вагонов с углем отпустили

По данным Виконского, после инцидента в полицию доставили 34 участника акции протеста, их опросили в качестве свидетелей и отпустили.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Львовская область, Львов, Полиция, Сосновка, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
02 В Украине отменили летнее время, но переводить часы еще будем (документ)
03 Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным
04 Медики назвали уникальные свойства каркаде
05 Делегация Украины в заявлении отказалась посещать сессию ПАСЕ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Появился график школьных каникул и выходных дней в 2019-2020
График школьных каникул и выходных
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.09 - 22.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Едем на Покрову: &quot;Укрзализныця&quot; пустит еще 4 поезда на праздник
Едем на Покрову: "Укрзализныця" пустит еще 4 поезда
У Анастасии Заворотнюк диагностировали неоперабельную опухоль (Фото)
У Анастасии Заворотнюк диагностировали неоперабельную опухоль (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь