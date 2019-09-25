Названо имя нового руководителя Западного территориального управления Нацгвардии

Новости Украины:Командующий Нацгвардии представил нового начальника Западного территориального управления.

Во Львове командующий Нацгвардии генерал-лейтенант Николай Балан представил нового начальника Львовского гарнизона.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что его возглавил генерал-лейтенант Александр Набок, который ранее руководил Центральным территориальным управлением Нацгвардии.

Генерал-лейтенант представил нового руководителя личному составу воинских частей Западного территориального управления в воинской части 4114 в присутствии командиров воинских частей Западного оперативно-территориального объединения, руководителей органов государственной власти, местного самоуправления и взаимодействующих органов Львовщины.

"С сегодняшнего дня к исполнению обязанностей начальника ЗТУ приступает генерал-лейтенант Александр Набок. Офицер, который вам знаком, прошел все руководящие должности от командира взвода до начальника территориального управления", - обратился к военным Николай Балан.