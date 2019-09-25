Полицейские города Ровно изъяли десятки килограмм янтаря и боеприпасы

Новости Украины:В настоящее время в суд подано ходатайство следователя, согласованное прокуратурой, о наложении ареста на изъятое имущество.

В квартире жителя Ровно правоохранители изъяли 12,5 кг янтаря и боеприпасы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ривненской области, 23 сентября правоохранители провели в квартире местного жителя санкционированный обыск в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

По результатам обыска в квартире гражданина обнаружено и изъято 12,5 кг «солнечного» камня, а также пиротехническое изделие, дымовую шашку, гранату «Ф-1» с запалом, запал к ручным гранатам типа УЗРГМ с маркировкой.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) УК Украины, а также ч. 1 ст. 263 (приобретение и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

В настоящее время в суд подано ходатайство следователя, согласованное прокуратурой, о наложении ареста на изъятое имущество. Следственные и процессуальные действия продолжаются.