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День в ООС: ситуация ухудшается, обстрелы усиливаются

День в ООС: ситуация ухудшается, обстрелы усиливаются
19:48 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Двое бойцов ВСУ пострадали на Донбассе с начала суток вследствие 17 обстрелов со стороны боевиков.

С начала суток среды, 25 сентября, боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранения и еще один – боевую травму, сообщают в пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия… В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование", - говорится в вечернем брифинге пресс-центра ООС, обнародованном на странице в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 8 обстрелов позиций Объединенных сил: 4 раза вблизи Марьинки с направлений Трудовской и Александровки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Красногоровки с направления н.п.Старомихайловка - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Водяного с направлению н.п.Ужовка - из вооружения БМП и стрелкового оружия; неподалеку н.п.Опытное с направления Спартака – из автоматического гранатомета.

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В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций ОС: неподалеку Майского с направлению н.п.Доломитное - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; трижды неподалеку н.п.Новолуганское с направления Доломитное - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия; неподалеку Южного с направления "Шахта им.Гагарина" - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи н.п. Новотошковское с направления Донецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Светлодарска с направления Лозового - из гранатометов различных систем; в районе н.п.Зайцево - из стрелкового оружия.

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