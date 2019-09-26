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Делегация Великобритании посетила зону ООС

Делегация Великобритании посетила зону ООС
05:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании посетил район проведения ООС.

Делегация во главе с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом посетила район проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"В рамках рабочей поездки иностранные партнеры были ознакомлены с текущей обстановкой в районе проведения операции Объединенных сил. Делегацию сопровождали министр обороны Украины Андрей Загороднюк и представители оборонного ведомства. На Приазовье рабочую группу встречал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко", - говорится в сообщении.

Как отметил Кравченко, противник, несмотря на объявленный режим тишины, продолжает активно обстреливать позиции Объединенных сил, нарушая международное право и пренебрегая моральными ценностями, ведет огонь в направлении мирных населенных пунктов.

"При этом наши подразделения продолжают выполнять взятые на себя обязательства по выполнению Минских соглашений", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос иностранных партнеров командующий Объединенных сил подтвердил информацию о присутствии на территории временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей регулярных российских войск, а также о постоянных поставках оружия и боеприпасов с территории РФ.

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Более наглядно британская делегация ознакомились с ситуацией в отдельных районах вдоль линии разграничения на Мариупольском направлении.

В завершение встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития украинско-британского военно-политического сотрудничества в оборонной сфере.

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Великобритания, Бен Уоллес, Владимир Кравченко, ООС, Андрей Загороднюк.
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