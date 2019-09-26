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Экс-директор коммунального предприятия Львова пойдет под суд за получение взятки

Экс-директор коммунального предприятия Львова пойдет под суд за получение взятки
05:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Во Львове будут судить экс-директора коммунального предприятия за взятку в 400 тыс. грн.

Полиция и прокуратура закончили досудебное расследование против бывшего директора львовского коммунального предприятия "Збыранка" за получение взятки в размере 407 тыс грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По данным прокуратуры, экс-директора задержали сотрудники СБУ 1 апреля текущего года в рабочем кабинете при получении от предпринимателя 407 тысяч грн неправомерной выгоды.

По данным СБУ, директор коммунального предприятия организовал противоправный механизм фиктивных поставок извести, которую должны были использовать для стабильной работы станции очистки фильтратов на Грибовичском полигоне твердых бытовых отходов.

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Также он планировал использовать только треть от предусмотренного технологической нормой количества извести, а 65% от перечисленной за известь суммы присвоить в качестве неправомерной выгоды.

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Прокуратура, Львов, Суд, Коррупция.
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