Штаб ООС: двое украинских военных получили ранения на Донбассе

Новости Украины:Террористы обстреляли позиции украинских военных в результате чего двое военных получили ранения.

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один - боевое травмирование.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции ОС в Facebook.

Террористы 32 раза нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид"оккупанты осуществили 16 обстрелов позиций Объединенных сил в районе ответственности ОТУ "Пивнич" - 16.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ и её наемников не зафиксировано.