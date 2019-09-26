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Штаб ООС: двое украинских военных получили ранения на Донбассе

Штаб ООС: двое украинских военных получили ранения на Донбассе
09:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Террористы обстреляли позиции украинских военных в результате чего двое военных получили ранения.

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один - боевое травмирование.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции ОС в Facebook.

Террористы 32 раза нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид"оккупанты осуществили 16 обстрелов позиций Объединенных сил в районе ответственности ОТУ "Пивнич" - 16.

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С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ и её наемников не зафиксировано.

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Донбасс, Обстрелы, Украинские военные, ОРДЛО.
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