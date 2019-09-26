СММ ОБСЕ столкнулась с проблемами в ОРДЛО

Новости Украины:Боевики ОРДЛО продолжают под разными предлогами блокировать работу миссии ОБСЕ на Донбассе.

Ограничение доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжались на оккупированных территориях Донбасса во вторник, в частности на блокпостах возле Петровского, Заиченко и Новоазовска.

Об этом сообщается в опубликованном в среду отчете СММ ОБСЕ.

"На блокпосте на северной окраине н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км на юг от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований снова отказал патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на "проведение работ по разминированию", ограничив тем самым доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском", - отмечается в отчете.

Также на блокпосте в 800 м на север от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км на юг от Донецка) боевики снова отказали патрулю Миссии в проезде на запад и юг, ссылаясь на "угрозу безопасности СММ".

Кроме того, на блокпосте, расположенном на северном въезде в н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км на юго-восток от Донецка), двое боевиков позволили патрулю Миссии проехать до населенного пункта только в сопровождении другого члена незаконного вооруженного формирования и еще одного лица.

Согласно отчету, СММ продолжала осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Меморандумом, а также Комплексом мер и Дополнением к нему: "в Целом Миссия зафиксировала 13 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода в неподконтрольном правительству районе Донецкой области".

Ранее ОБСЕ насчитала на оккупированном Донбассе свыше 40 единиц неотведенного вооружения.