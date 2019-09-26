В Херсонской области задержали подозреваемого в военном преступлении

Новости Украины:В г.Каховка Херсонской области задержан местный житель, который угрожал правоохранителям применением оружия.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, представители Государственного бюро расследований сообщили в полицию, что во время проведения ими следственных действий местный житель, который подозревается в совершении военного преступления, стал угрожать правоохранителям применением оружия.

По приказу начальника полиции области Александра Прокудина на территории города была введена в действие полицейская операция "Гром". На место происшествия выехали руководство полиции области, районного отдела, бойцы КОРД и других спецподразделений.

"В ходе проведения согласованных и профессиональных действий полицейских злоумышленник был обезврежен", - говорится в сообщении.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В полиции добавили, что никто из граждан не пострадал.

По факту угроз работникам правоохранительного органа открыто уголовное производство по ч.1 ст. 345 УК.